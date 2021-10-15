В Южной Корее ослабят карантин. В стране вакцинировались уже более 60% граждан

В Южной Корее на две недели частично отменят карантин на общественные собрания, чтобы научить людей жить с COVID-19.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление премьер-министра Ким Бу Кюма.

Так, с 18 до 31 октября правительство страны разрешит собираться в одном месте максимум четырем людям, у которых нет прививки против коронавируса.