Магнат Роберт Дерст отримав довічний термін за вбивство 21-річної давнини

Суд Лос-Анджелесу засудив до довічного увʼязнення мільйонера Роберта Дерста за вбивство подруги Сьюзен Берман в 2000 році.

Про це повідомляє CNN.

Суд встановив, що мільйонер застрелив Берман перед її розмовою з поліцією, оскільки вона могла розкрити деталі зникнення його дружини в 1982 році. Ймовірно, мільйонер убив свою дружину, але через брак доказів звинувачення Дерсту не висунули.

Сам магнат роками стверджував, що не уявляє, куди поділась його дружина Кетлін Маккормак-Дерст, і тим більше не знає, хто вбив його подругу Берман.

Зізнався у злочинах Дерст випадково — під час зйомок документального серіалу HBO він попросився вийти туалет і не зняв мікрофон, тому техніка записала, як він промовляв: «Ну, ось ти і попався. Що я, чорт забирай, наробив? Убив їх усіх, звичайно». Також він зізнався у вбивстві понад 40 собак.