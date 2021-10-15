Магнат Роберт Дерст отримав довічний термін за вбивство 21-річної давнини

Суд Лос-Анджелесу засудив до довічного увʼязнення мільйонера Роберта Дерста за вбивство подруги Сьюзен Берман в 2000 році.
Про це повідомляє CNN.
Суд встановив, що мільйонер застрелив Берман перед її розмовою з поліцією, оскільки вона могла розкрити деталі зникнення його дружини в 1982 році. Ймовірно, мільйонер убив свою дружину, але через брак доказів звинувачення Дерсту не висунули.
Сам магнат роками стверджував, що не уявляє, куди поділась його дружина Кетлін Маккормак-Дерст, і тим більше не знає, хто вбив його подругу Берман.
Зізнався у злочинах Дерст випадково — під час зйомок документального серіалу HBO він попросився вийти туалет і не зняв мікрофон, тому техніка записала, як він промовляв: «Ну, ось ти і попався. Що я, чорт забирай, наробив? Убив їх усіх, звичайно». Також він зізнався у вбивстві понад 40 собак.
- Раніше Дерст уже був засуджений за вбивство та розчленування свого сусіда у Техасі Моріса Блека у 2001 році. Але тоді присяжні виправдали мільйонера, хоча Дерст зізнався, що вбив чоловіка через необережність, а потім розчленував тіло та скинув у затоку.
- Суд визнав, що це було зроблено в рамках самооборони. Основне звинувачення з Дерcта зняли, він визнав себе винним за двома іншими пунктами і в 2003 році був засуджений до пʼяти років вʼязниці, звідки вийшов достроково в 2006 році.