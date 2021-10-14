Найбільша авіакомпанія Італії припинила існування — через коронавірус та швидкісні потяги

Найбільша італійська авіакомпанія Alitalia припиняє своє існування через банкрутство. Свій останній рейс вона виконає в четвер за маршрутом Рим — Кальярі.
Про це пише Euronews.
З 15 жовтня провідним авіаперевізником країни стане державна компанія Italia Trasporto Aereo (ITA), створена в жовтні 2020 року рішенням національного уряду.
Зазначається, що Alitalia не змогла впоратися з наслідками пандемії коронавірусу, а також не витримала конкуренції зі швидкісними поїздами на внутрішньому ринку країни. За останні 20 років уряд зазнав близько €13 мільярдів збитків, намагаючись утримати Alitalia на плаву. Компанія була заснована в 1946 році.
- У Чехії збанкрутувала найстаріша національна авіакомпанія Czech Airlines. Банкрутом її визнав муніципальний суд Праги. Вона була заснована в 1923 році.