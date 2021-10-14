Крупнейшая авиакомпания Италии прекратила существование — из-за коронавируса и скоростных поездов

Крупнейшая итальянская авиакомпания Alitalia прекращает свое существование из-за банкротства. Свой последний рейс она совершит в четверг по маршруту Рим — Кальяри.

Об этом пишет Euronews.

С 15 октября ведущим авиаперевозчиком страны станет государственная компания Italia Trasporto Aereo (ITA), созданная в октябре 2020 года по решению национального правительства.

Отмечается, что Alitalia не смогла справиться с последствиями пандемии коронавируса, а также не выдержала конкуренцию со скоростными поездами на внутреннем рынке страны. За последние 20 лет правительство понесло около €13 миллиардов убытков, пытаясь удержать нацперевозчика на плаву. Компания была основана в 1946 году.