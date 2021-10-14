У Києві на Марш до Дня захисників і захисниць зібралися сотні людей, більшість із них військові та ветерани

У четвер, 14 жовтня, у День захисників і захисниць України сотні військових і ветеранів пройдуть маршем по центру Києва. Усього в цей день заплановано три масові акції.

Про це повідомили в ефірі «Еспресо. ТV».

Першу акцію, власне, марш військових і ветеранів, організував «Рух ветеранів», другу під назвою «Марш нації» — «Національний корпус», а третя присвячена 79-річчю від дня створення Української повстанської армії (УПА).

Попередньо, усі учасники акцій ітимуть одним маршрутом — від парку Шевченка, де триває збір, до Майдану Незалежності.

Водночас у «Національному корпусі» не виключають, що після цього колона рушить до Офісу президента, де учасники висунуть свої вимоги главі держави. Зокрема, ідеться про вимогу не проводити вибори на тимчасово окупованих територіях, поки вони не перейдуть під контроль України, а також про засудження «формули Штайнмаєра».

Старт маршів запланований на 14:00, перед цим відбудеться віче.