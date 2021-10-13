У Норвегії чоловік застрелив із лука чотирьох людей

В норвезькому місті Конгсберг чоловік обстріляв з луку натовп людей.

ВВС повідомляє про щонайменше чотирьох загиблих.

Начальник поліції заявив, що злочинця оперативно затримали. За попередньою інформацією, чоловік діяв самостійно.

У поліції вирішили не розголошувати подробиці про особу злочинця і його мотиви, утім не відкинули і версію теракту.

Постраждалі госпіталізовані. Жителям району, де стався напад, рекомендують не залишати домівки.