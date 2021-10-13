В Норвегии мужчина застрелил из лука четырех человек

В норвежском городе Конгсберг мужчина обстрелял из лука толпу людей.
ВВС сообщает о не менее четырех погибших.
Начальник полиции заявил, что преступника оперативно задержали. По предварительной информации, мужчина действовал самостоятельно.
В полиции решили не разглашать подробности о личности преступника и его мотивы, но и не отвергли версию теракта.
Пострадавшие госпитализированы. Жителям района, где произошло нападение, было рекомендовано не покидать дома.
- Полтавский суд отправил под стражу на 60 дней без права внесения залога 19-летнюю девушку, которая 6 сентября из арбалета ранила двух учителей. Одной женщине она попала в спину, а другой — в руку, арбалет отобрал у нападающей девятиклассник.