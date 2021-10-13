Путін попередив, що Нобелівська премія миру не врятує журналіста Муратова від списку екстремістів

Президент Росії Володимир Путін заявив, що головний редактор видання «Новая газета» Дмитро Муратов може потрапити у список екстремістів навіть попри те, що йому нещодавно вручили Нобелівську премію миру.

Про це він сказав у відповідь на запитання журналіста під час пленарної сесії «Російського енергетичного тижня» в Москві 13 жовтня, передає агенція Интерфакс.

Путін наголосив, що Муратов не повинен «прикриватися премією», бо якщо він порушить закон, то «премія його не врятує».

Запитання журналіста не було випадковим, оскільки відповідно до російського законодавства, журналіста можуть оголосити «ЗМІ-іноагентом» одразу після отримання грошової частини премії.

Сам Муратов вважає, що він і «Новая газета» не опиняться у списку, оскільки «держава має імунітет на дурість».