До Книги рекордів Гіннеса внесли 24-річну туркеню як найвищу жінку у світі

24-річна мешканка Туреччини Румейсі Гельгі потрапила до Книги рекордів Гіннеса як найвища із нині живих жінок. Її зріст — 215,16 см.

Про її рекорд повідомили у середу, 13 жовтня.

Її зріст обумовлений синдромом Вівера, який спричинює прискорене зростання. Через це Гельгі зазвичай пересувається в інвалідному візку, із ходунками вона також може ходити, але протягом короткого проміжку часу.

Цього року Гельгі повторно виміряли після того, як у 2014 році її назвали найвищою дівчиною-підлітком у світі у віці 18 років.