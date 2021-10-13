В Книгу рекордов Гиннесса внесли 24-летнюю турчанку как самую высокую женщину в мире

24-летняя жительница Турции Румейси Хельги попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая высокая из ныне живущих женщин. Ее рост — 215,16 см.

О ее рекорде сообщили в среду, 13 октября.

Ее рост обусловлен синдромом Уивера, который вызывает ускоренный рост. Поэтому Хельги обычно передвигается в инвалидном кресле, с ходунками она также может ходить, но в течение короткого промежутка времени.

В этом году Хельги повторно измерили после того, как в 2014 году ее назвали самой высокой девушкой-подростком в мире в возрасте 18 лет.