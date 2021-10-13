В Одеському художньому музеї до 60-річчя Ройтбурда відкриють виставку його робіт

В Одеському художньому музеї до 60-річчя з дня народження художника Олександра Ройтбурда запланована виставка його робіт і презентація збірки його віршів.

У четвер, 14 жовтня, власне у день народження художника, який помер 8 серпня, у музеї вібудеться презентація збірки «Вірші дилетанта» з ілюстраціями Сергія Жадана. Над збіркою Ройтбурд працював упродовж останнього року і завершив її за кілька тижнів до смерті. Вірші, що увійшли до книги, охоплюють період останніх тридцяти років.

У музеї зазначають, що поетичний доробок Ройтбурда набагато менш відомий, ніж живописний, — свої вірші він читав наживо тільки близьким людям. Його поезію зачитає Жадан і видавець, президент Міжнародної літературної корпорації Meridian Czernowitz Святослав Померанцев. Вхід вільний, але за попередньою реєстрацією тут.