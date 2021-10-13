В Одесском художественном музее к 60-летию Ройтбурда откроют выставку его работ

В Одесском художественном музее к 60-летию со дня рождения художника Александра Ройтбурда запланирована выставка его работ и презентация сборника его стихов.

В четверг, 14 октября, в день рождения художника, который умер 8 августа, в музее состоится презентация сборника «Стихи дилетанта» с иллюстрациями Сергея Жадана. Над сборником Ройтбурд работал в течение последнего года, завершив его за несколько недель до смерти. Стихи, вошедшие в книгу, охватывают период последних тридцати лет.

В музее отмечают, что поэтическое наследие Ройтбурда гораздо менее известно, чем живописное, — свои стихи он читал вживую только близким людям. Его поэзию зачитает Жадан и издатель, президент Международной литературной корпорации Meridian Czernowitz Святослав Померанцев. Вход свободный, но по предварительной регистрации здесь.