В Одесском художественном музее к 60-летию Ройтбурда откроют выставку его работ

В Одесском художественном музее к 60-летию со дня рождения художника Александра Ройтбурда запланирована выставка его работ и презентация сборника его стихов.
В четверг, 14 октября, в день рождения художника, который умер 8 августа, в музее состоится презентация сборника «Стихи дилетанта» с иллюстрациями Сергея Жадана. Над сборником Ройтбурд работал в течение последнего года, завершив его за несколько недель до смерти. Стихи, вошедшие в книгу, охватывают период последних тридцати лет.
В музее отмечают, что поэтическое наследие Ройтбурда гораздо менее известно, чем живописное, — свои стихи он читал вживую только близким людям. Его поэзию зачитает Жадан и издатель, президент Международной литературной корпорации Meridian Czernowitz Святослав Померанцев. Вход свободный, но по предварительной регистрации здесь.
В субботу, 16 октября, откроется выставка «Рой. К шестидесятилетию Александра Ройтбурда». На ней представят 28 живописных работ Ройтбурда, видео-арт, инсталляции и около 70 архивных фотографий из семейной и частных коллекций. Выставка делает акцент на раннем периоде творчества, 1980—1990-х, когда Ройтбурд пробовал себя в разных направлениях искусства и занимался активным формированием одесского и всеукраинского художественного сообщества.
Музей объясняет, что этот проект — своеобразный тизер к большой персональной выставке Ройтбурда, которую в следующем году проведут в четырех городах страны: Одессе, Киеве, Львове и Днепре. Нынешняя выставка продлится до конца года, возможно, ее продлят (вход по регистрации).
- 8 августа художник Александр Ройтбурд умер на 60-м году жизни. Он считается одним из основных художников «Украинской новой волны» — постмодернистского течения, возникшего в живописи в 1980—1990-х на фоне распада СССР, перестройки и становления независимой Украины.
- Ройтбурд родился в 1961 году в Одессе, окончил художественно-графический факультет Одесского педагогического института. В конце 2017 года Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. Несмотря на сопротивление депутатов облсовета, которые не проголосовали за его кандидатуру, 19 марта 2018 года Одесская облгосадминистрация заключила с ним контракт на 5 лет. Последнее время Ройтбурд активно продвигал передачу музея на баланс Минкультуры. Это помогло бы музею получить статус национального.