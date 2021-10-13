Китай вивчить зразки крові з Уханю в рамках розслідування походження коронавірусу

У Китаї вивчать десятки тисяч зразків з банку крові міста Ухань в рамках розслідування походження коронавірусу.
Про це повідомляє CNN.
У банку крові зберігається до 200 тисяч зразків, серед яких і ті, які були отримані в останні місяці 2019 року, коли зʼявилися перші заражені коронавірусом. На думку експертів Всесвітньої організації охорони здоровʼя, ці зразки можуть бути джерелом ключової інформації для визначення походження коронавірусної інфекції.
За словами чиновника з Національної комісії охорони здоровʼя Китаю, перевірка зразків почнеться після закінчення дворічного терміну зберігання зразків. Це станеться в листопаді.
Експерти закликають Китай дозволити іноземним експертам спостерігати за процесом або доставити зразки в Женеву, щоб у дослідженнях брали участь представники ВООЗ.
- Вважається, що коронавірус уперше зʼявився на гуртовому ринку в місті Ухань у кінці 2019 року. Журналісти назвали першу людину з підтвердженим коронавірусом — це жінка, яка продавала креветки на ринку морепродуктів «Хуанань». 23 січня 2020 року Ухань став першим у світі містом, яке повністю ізолювали через спалах коронавірусу.
- У Всесвітній організації охорони здоров’я вважають, що масштаби пандемії коронавірусу в китайському Ухані наприкінці 2019 року були більшими, аніж вважалося. Експерти ВООЗ під час роботи в Китаї виявили дані, які можуть свідчити, що кількість заражених коронавірусом в Ухані у грудні 2019 року була значно більшою за офіційну — 174 людини.