Учені зафіксували невідомі радіохвилі у Чумацькому Шляху

Космічні експерти виявили незвичайні радіохвилі, які виходять з центру галактики Чумацький Шлях. Згідно з новим дослідженням, енергетичний сигнал не схожий на жодне з раніше вивчених явищ і може вказувати на ще невідомий зоряний обʼєкт.

Про це повідомляє CNN.

«Яскравість обʼєкта різко змінюється, а сигнал вмикається і вимикається, мабуть, випадковим чином», — сказав Цзітенг Ван, провідний автор нового дослідження і докторант Школи фізики Сіднейського університету.

«Найдивнішою властивістю цього нового сигналу є те, що він має дуже високу поляризацію. Це означає, що його світло коливається тільки в одному напрямку, але цей напрямок змінюваний», — зазначили науковці.

Сигнал назвали на честь його координат у нічному небі — ASKAP J173608.2-321635.