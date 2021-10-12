Ученые зафиксировали неизвестные радиоволны из Млечного Пути

Космические эксперты обнаружили необычные радиоволны, которые исходят из центра галактики Млечный Путь. Согласно новому исследованию, энергетический сигнал не похож ни на один из ранее изученных явлений и может указывать на ранее неизвестный звездный объект.
Об этом сообщает CNN.
Яркость объекта резко меняется, а сигнал включается и выключается, пожалуй, случайным образом, сказал Цзитенг Ван, ведущий автор нового исследования и докторант Школы физики Сиднейского университета.
«Странным свойством этого нового сигнала является то, что у него очень высокая поляризация. Это означает, что его свет колеблется только в одном направлении, но это направление вращается со временем», — отметили ученые.
Сигнал назвали в честь его координат в ночном небе: ASKAP J173608.2-321635.
Команда сначала думала, что это может быть пульсар — очень плотный тип нейтронной звезды, которая быстро вращается или тип звезды, которая излучает огромные солнечные вспышки. Однако сигналы от этого нового источника радиоволн не соответствуют тому, что астрономы ожидают от этих типов звезд.
«Этот объект был уникален тем, что сначала был невидимым, потом стал ярким, потом исчез, а потом снова появился. Такое поведение было необычным», — сказала соавтор исследования Тара Мерфи, профессор Сиднейского института астрономии.
Сначала объект был замечен во время обзора неба с помощью радиотелескопа с 36 тарелками, которые работают вместе как один телескоп в радиоастрономической обсерватории в Западной Австралии. Дальнейшие наблюдения проводились с помощью радиотелескопа в Новом Южном Уэльсе и телескопа Южноафриканской радиоастрономической обсерватории, однако в последнем случае телескоп не смог обнаружить источник.
«Потом мы попробовали более чувствительным радиотелескопом MeerKAT в Южной Африке. Поскольку сигнал был прерывистым, мы наблюдали его в течение 15 минут каждые несколько недель, надеясь, что мы увидим его снова. К счастью, сигнал вернулся, но мы обнаружили, что поведение источника резко изменилось — источник исчез за один день, хотя в наших предыдущих наблюдениях это продолжалось несколько недель, — сказала Мерфи и добавила, что более мощные телескопы могут помочь разгадать загадку.
- Астрономы обнаружили в галактике Млечный Путь скопления с более 100 черных дыр. Их количество оказалось примерно втрое больше, чем ожидалось, исходя из количества звезд в скоплении. Это означает, что более 20% общей массы скопления приходится на черные дыры, каждая из которых примерно в 20 раз массивнее Солнца. Эти черные дыры образовались при взрывах сверхновых в конце жизни массивных звезд, когда скопление было еще очень молодым