Ученые зафиксировали неизвестные радиоволны из Млечного Пути

Космические эксперты обнаружили необычные радиоволны, которые исходят из центра галактики Млечный Путь. Согласно новому исследованию, энергетический сигнал не похож ни на один из ранее изученных явлений и может указывать на ранее неизвестный звездный объект.

Об этом сообщает CNN.

Яркость объекта резко меняется, а сигнал включается и выключается, пожалуй, случайным образом, сказал Цзитенг Ван, ведущий автор нового исследования и докторант Школы физики Сиднейского университета.

«Странным свойством этого нового сигнала является то, что у него очень высокая поляризация. Это означает, что его свет колеблется только в одном направлении, но это направление вращается со временем», — отметили ученые.

Сигнал назвали в честь его координат в ночном небе: ASKAP J173608.2-321635.