У Миколаєві затримали підозрюваного у замаху на бізнесмена «Мультика»

У Миколаєві затримали чоловіка, якого підозрюють у замаху на місцевого бізнесмена Михайла Тітова, відомого як «Мультик».

Про це повідомляє поліція Миколаївської області.

«Поліцейські отримали беззаперечні докази причетності 43-річного чоловіка до скоєння навесні 2020 року замаху на вбивство миколаївця», — повідомили у поліції.

У затриманого вилучили зброю та набої до неї, а під час проведених обшуків — мобільні телефони, банківські та сім-карти й інші речові докази, які мають доказове значення в кримінальному провадженні.

Чоловіку повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство, вчинене на замовлення (ч. 2 ст. 15, п. 11 ч. 2 ст. 115) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання від позбавлення волі на строк до 15 років аж до довічного ув’язнення. Також відкрито кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами. Найближчим часом суд обиратиме підозрюваному запобіжний захід.

Хто такий Тітов?

Михайло Тітов раніше був засуджений за подвійне вбивство двох інших кримінальних авторитетів, які в кінці 1990-х намагалися розгорнути бізнес у Миколаєві. Тітов відсидів тривалий термін і після виходу на свободу продовжив кримінальну діяльність. Його повʼязують з рекетом, рейдерством, вимаганням, розкраданнями держмайна і наркоторгівлею. Колишній генпрокурор Юрій Луценко кілька разів заявляв, що Тітов контролює частину місцевих депутатів.