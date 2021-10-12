Суд стягнув з «Кузні на Рибальському» майже 50 млн гривень за зрив ремонту «Гетьмана Сагайдачного»

Господарський суд Києва стягнув з заводу «Кузня на Рибальському» 47,3 млн грн штрафу за провалений ремонт фрегату «Гетьман Сагайдачний».

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

Прокурори у суді довели, що у листопаді 2017 року Міністерство оборони уклало з заводом державний контракт на виконання комплексу ремонтно-модернізаційних робіт на фрегаті «Гетьман Сагайдачний».

Також слідчі довели, що підприємство свої зобов’язання не виконало, а повернення різниці коштів, сплачених у якості попередньої оплати, та поставку комплектуючих здійснило з порушенням термінів.