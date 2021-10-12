МВФ вирішив не відстороняти Георгієву через ситуацію з рейтингом Doing Business

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду завершила перевірку дій директорки-розпорядниці фонду Крісталіни Георгієвої під час складання рейтингу Doing Business. Рада висловила довіру Георгієвій, вирішила її не усувати і в цілому не знайшла доказів її провини.
Про це йдеться в заяві на сайті МВФ.
Рада ретельно вивчила інформацію від юридичної фірми WilmerHale, яка виявила порушення в складанні рейтингу, «прийняла її до відома», провела вісім зборів і двічі заслухала Георгієву.
«Представлена інформація не містить переконливих доказів того, що директорка-розпорядниця відіграла неналежну роль у підготовці звіту Doing Business 2018 року, коли вона була головою Світового банку», — йдеться в пресрелізі.
Рада вірить у здатність Георгієвої ефективно виконувати свої обовʼязки. При цьому перевірка ще триває.
Раніше Financial Times з посиланням на джерела писала, що США і Японія вимагали відставки Георгієвої через інформацію WilmerHale. Франція, Німеччина, Італія, Велика Британія, Китай і Росія висловлювалися проти.
- У серпні 2020 року Світовий банк заявив, що тимчасово припиняє публікацію рейтингу Doing Business через низку порушень у попередніх звітах (за 2018 рік і зміни в рейтингу 2020 року). Після цього там почали аудит і аналіз даних усіх рейтингів за попередні роки.
- Незалежне розслідування встановило, що колишня керівниця Світового банку Крісталіна Георгієва, яка зараз очолює Міжнародний валютний фонд, могла тиснути на працівників для поліпшення позицій Китаю в Doing Business.
- 16 вересня Світовий банк вирішив більше не публікувати свій рейтинг країн за легкістю ведення бізнесу Doing Business.