Світовий банк відмовився від рейтингу Doing Business, тому що колишня очільниця Георгієва тиснула на працівників для покращення позицій Китаю

Незалежне розслідування встановила, що колишня очільниця Світового банку Кристалина Георгієва, яка наразі очолює Міжнародний валютний фонд, тиснула на працівників для покращення позицій Китаю у рейтингу Doing Business. Через це рейтинг довелося закрити.

Про це пише AFP.

За даними розслідування, уряд Китаю був незадоволений своїм 78 місцем у 2017 році, а звіт наступного року зафіксував би, що Китай погіршив би свої позиції. Водночас у тому році Світовий банк планував підвищити свій капітал, який залежав від угоди між Китаєм та США.

Напередодні публікації тодішній президент Світового банку Джим Кім та директорка Кристалина Георгієва попросили працівників вивчити питання оновлення методології складання рейтингу, що дозволило б Китаю покращити свої позиції. Кім обговорював це питання із високопоставленими китайськими чиновниками.

Під час своєї роботи у Світовому банку Кім збільшив його ресурси на 13 мільярдів доларів за рахунок того, що США виступали проти пільгових кредитів Китаю, а у Пекіні погодилися платити за ці кредити більше.

Через тиск з боку керівництва та зміну методології Китай залишився на 78 місці, хоча повинен був впасти щонайменше на сім позицій. Після внесення змін Георгієва дякувала працівникам за «внесок у багатогранність» та за «вирішення проблеми».

Також розслідування з’ясувало, що у рейтингу теж міг бути політичний вплив з боку Чилі, Саудівської Аравії, Азербайджану та ОАЕ.

Сама ж Георгієва всі звинувачення заперечує, тому що це може вдарити по її репутації. Вона розповіла, що повідомила правління МВФ про цю ситуацію, і воно має зібратися для обговорення подальших дій.