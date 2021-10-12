У Польщі в хостелі знайшли мертвою українку. Поліція вважає, що хтось може бути причетним до її смерті

У польському місті Стараховіце в хостелі знайшли тіло українки.
Про це повідомляє Polsat News.
За інформацією видання, до служби екстреної допомоги зателефонували з хостелу і повідомили, що 51-річна громадянка України, яка була гостем обʼєкта, не подавала жодних ознак життя.
На допомогу виїхала бригада швидкої допомоги, але медики не змогли врятувати українку. «Бригада швидкої допомоги виїхала на місце, незважаючи на надану допомогу, життя жінки врятувати не змогли. На місці декілька годин працювали поліцейські під наглядом прокуратури», — заявив спікер поліції Стараховіце Павел Кусяк.
Як зазначається, поліція підозрює, що до смерті жінки міг бути хтось причетний. «У цій справі буде проведено розслідування, яке відповість на це запитання», — уточнив поліцейський. Повідомляється також, що цю справу розслідує прокуратура.
- Улітку в Польщі після затримання поліцією загинув 25-річний українець Дмитро Никифоренко. Водій автобуса, в якому їхав українець, заявив про його «неадекватну» поведінку, висадив на одній із зупинок і викликав рятувальників, а ті згодом — поліцію. Хлопець начебто почав опиратися правоохоронцям, однак цього на відеореєстраторі немає. Крім того, поліцейські вимкнули нагрудні камери після того, як затримали хлопця.
- Дані відеомоніторингу зʼявилися вже після того, як українця перевезли до витверезника. На записах видно, що затриманий був скутий кайданками, а на його обличчі були характерні сліди від застосування перцевого газу. За даними Gazeta Wyborcza, до українця застосовували надмірну фізичну силу: удари поліцейськими кийками, кулаками й ногами, придушення ногами на підлозі, а пізніше на ліжку, куди його перенесли. Коли хлопець перестав подавати ознаки життя, поліцейські та лікарка в медзакладі намагалися реанімувати його, але безрезультатно.
- Наприкінці вересня двох поліцейських, яких підозрюють у вбивстві українця, звільнили з посад. Ще двох відсторонили від служби.