У Каліфорнії двомоторний літак впав на житлові будинки. Загинули дві людини

У передмісті американського Сан-Дієго (штат Каліфорнія) на житлові будинки впав двомоторний літак Cessna C340. У результаті загинули щонайменше дві людини, ще двоє отримали травми.

Про це повідомляє АВС News.

Аварія сталася в районі Санті. Літак зачепив вантажівку компанії UPS і врізався в задню частину двоповерхового житлового будинку. Після падіння спалахнула пожежа, через яку згоріли два будинки, кілька автомобілів і вантажівка.

Серед загиблих — водій вантажівки UPS і, ймовірно, пілот літака. Двоє поранених з опіками — жителі постраждалих будинків.

Місцева влада поки не знає, скільки людей було в літаку. Інформація уточнюється.