В Калифорнии двухмоторный самолет рухнул на жилые дома. Погибли два человека

В пригороде американского Сан-Диего (штат Калифорния) на жилые дома упал двухмоторный самолет Cessna C340. В результате погибли минимум два человека, еще двое получили травмы.
Об этом сообщает АВС News.
Авария произошла в районе Санти. Самолет зацепил грузовик компании UPS и врезался в заднюю часть двухэтажного жилого дома. После падения вспыхнул пожар, из-за которого сгорели два дома, несколько автомобилей и грузовик.
Среди погибших — водитель грузовика UPS и, вероятно, пилот самолета. Двое раненых с ожогами — жители пострадавших домов.
Местные власти пока не знают, сколько человек было в самолете. Информация уточняется.
- В начале октября в пригороде Милана частный самолет врезался в двухэтажное офисное здание, в результате чего погибли 8 человек, в том числе — миллиардер из Румынии.
- Ранее на Прикарпатье в авиакрушении погибли трое американцев и пилот самолета WT-10 Advantic. Они упали на частный жилой дом.