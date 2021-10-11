В Ізраїлі знайшли виноробний комплекс, який побудували 1 500 років тому — найбільший для тієї епохи

В Ізраїлі виявили винний «завод» розміром з сучасне футбольне поле, який побудували 1 500 років тому. Це найбільший відомий винний завод з візантійського періоду. Про це повідомляє Associated Press. За даними Управління старожитностей Ізраїлю, винний комплекс — це пʼять винних пресів, склади, печі для виробництва глиняних ємностей і десятки тисяч уламків і банок. Їх розкопали у місті Явне (приблизно в 30 км від Тель-Авіва). Відкриття показує, що Явне було центром виноробства у візантійський період. Цей «завод» міг виробляти близько 2 мільйонів літрів вина на рік.

Камʼяні конструкції настільки добре збереглися, що процес виноробства все ще легко візуалізувати — від платформи, де виноградні купи розколюються під власною вагою, виділяючи «вільний» сік для добірних вин, до підлоги, де топчуть виноград. Також знайшли десятки глечиків для вина, які тут же були виготовлені у великих печах і вміщували до 25 літрів. Такі глечики були знайдені по всій Європі, що свідчить про те, що вино користувалося великим попитом.

Джон Селигман, один з керівників розкопок, сказав, що вино, вироблене в цьому районі, було відомо як вино «Гази» і експортувалося у Єгипет, Туреччину, Грецію та, можливо, південну Італію. Управління старожитностей заявило, що комплекс був виявлений протягом останніх двох років під час розкопок, що проводяться в рамках розвитку Явне. Вино було поширеним напоєм в стародавні часи, його подавали як дітям, так і дорослим. Його часто використовували замість води, яка не завжди була безпечною для пиття, або як добавку для поліпшення її смаку і харчової цінності.