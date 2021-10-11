В Израиле нашли винодельческий комплекс, который построили 1 500 лет назад — крупнейший для той эпохи

В Израиле обнаружили винный «завод» размером с современное футбольное поле, который построили 1 500 лет назад. Это самый большой известный винный завод византийского периода. Об этом сообщает Associated Press. По данным Управления древностей Израиля, винный комплекс — это пять винных прессов, склады, печи для производства глиняных емкостей и десятки тысяч обломков и банок. Их раскопали в городе Явне (примерно в 30 км от Тель-Авива). Открытие показывает, что Явне было центром виноделия в византийский период. Этот «завод» мог производить около 2 миллионов литров вина в год.

Каменные конструкции настолько хорошо сохранились, что процесс виноделия все еще легко визуализировать — от платформы, где кучи винограда раскалываются под собственным весом, выделяя «свободный» сок для отборных вин, к полу, где топчут виноград. Также нашли десятки кувшинов для вина, которые тут же были изготовлены в больших печах и вмещали до 25 литров. Такие кувшины были найдены по всей Европе, что свидетельствует о том, что вино пользовалось большим спросом.

Джон Селигман, один из руководителей раскопок, сказал, что вино, произведенное в этом районе, было известно как вино «Газы» и экспортировалось в Египет, Турцию, Грецию и, возможно, южную Италию. Управление древностей заявило, что комплекс был обнаружен в течение последних двух лет во время раскопок, которые проводили в рамках развития города Явне. Вино было распространенным напитком в древние времена, его подавали как детям, так и взрослым. Его часто использовали вместо воды, которая не всегда была безопасной для питья, или как добавку для улучшения ее вкуса и пищевой ценности.