Супермен Джон Кент у новому випуску коміксу DC зробить камінг-аут

Джон Кент зʼявиться у випуску «Супермен: Син Кал-Ела № 5» 9 листопада, там він почне романтичні відносини з репортером Джеєм Накамурою. За сюжетом Джон Кент знайде втіху в стосунках з Накамурою, коли виявиться душевно виснаженим через постійну необхідність рятувати світ.

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«Всім потрібні герої, і кожен гідний бачити себе в своїх героях. Я дуже вдячний DC і Warner Bros., які розділили цю ідею. Символ Супермена завжди уособлював надію, істину і справедливість. Сьогодні цей символ уособлює щось більше. Сьогодні все більше людей можуть побачити себе в самому могутньому супергерої з коміксів», — заявив автор тексту до коміксів Том Тейлор.