Супермен Джон Кент в новом выпуске комикса DC сделает каминг-аут

Издатель DC Comics объявил о том, что Супермен Джонатан Кент (сын Кларка Кента и Лоис Лейн) в новом выпуске комикса сделает каминг-аут как бисексуал.

Об этом говорится в релизе издателя, который опубликовали в понедельник, 11 сентября.

Джон Кент появится в выпуске «Супермен: Сын Кал-Эла № 5» 9 ноября, там он начнет романтические отношения с репортером Джеем Накамурой. По сюжету Джон Кент найдет утешение в отношениях с Накамурой, когда окажется душевно изможденным из-за постоянной необходимости спасать мир.