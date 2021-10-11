Люди вживали тютюн уже 12 тисяч років тому — на 9 тисяч років раніше, ніж вважалося

Американські археологи під час розкопок на території сьогоднішнього штату Юта знайшли обвуглене насіння тютюну. Це дозволяє припустити, що люди використовували його понад 12 тисяч років тому — на 9 тисяч років раніше, ніж було задокументовано, і задовго до того, як сільське господарство пустило коріння в Північній і Південній Америці.

Дослідження опублікували у понеділок, 11 жовтня, у науковому журналі Nature Human Behavior, а деталі пише CNN.

Зерна, які знайшли археологи, належать до диких сортів тютюну. Це свідчить про те, що люди використовували тютюн за тисячі років до того, як навчилися його культивувати. Насіння тютюну не містять нікотину, але їхня присутність говорить про те, що люди працювали з частинами рослини, що володіють пʼянким ефектом, — листям і стеблами. Можливо, припустили автори дослідження, тютюн жували, а насіння випльовували у вогонь. Також можливо, що тютюн курили.