Люди употребляли табак уже 12 тысяч лет назад — на 9 тысяч лет раньше, чем считалось

Американские археологи во время раскопок на территории сегодняшнего штата Юта нашли обугленные семена табака. Это позволяет предположить, что люди использовали его более 12 тысяч лет назад — на 9 тысяч лет раньше, чем было задокументировано, и задолго до того, как сельское хозяйство пустило корни в Северной и Южной Америке.

Исследование опубликовали в понедельник, 11 октября, в научном журнале Nature Human Behavior, а детали пишет CNN.

Зерна, которые нашли археологи, относятся к диким сортам табака. Это свидетельствует о том, что люди использовали табак за тысячи лет до того, как научились его культивировать. Семена табака не содержат никотина, но их присутствие говорит о том, что люди работали с частями растения, обладающими пьянящим эффектом, — листьями и стеблями. Возможно, предположили авторы исследования, табак жевали, а семена выплевывали в огонь. Также возможно, что табак курили.