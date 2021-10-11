У Харкові помер фронтмен гурту «Мертвий Півень» Михайло Барбара

У Харкові на 50-му році життя помер український музикант і актор Михайло Барбара. Однією із можливих причин називають зупинку серця.

Інформацію про це підтвердив журналіст Богдан Логвиненко.

Михайло (Місько) Барбара народився у Львові 21 листопада 1971 року. У 1989 році він став одним із засновників та фронтменом популярного впродовж 90-х львівського гурту «Мертвий Півень». Однією з найупізнаваніших рис гурту стали пісні на вірші відомих українських поетів.

У 1998 році переїхав до Харкова, де почав грати у харківському театрі «Арабески». Був одружений із режисеркою театру Світланою Олешко.