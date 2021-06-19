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Помер блогер та письменник Gorky Look Святослав Волков

Автор:
Софія Телішевська
Дата:
Помер блогер та письменник Gorky Look Святослав Волков

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Помер письменник та військовий медик Святослав Волков, більш відомий під псевдонімом Горький Лук (Gorky Look).

Про смерть блогера повідомив волонтер Микола Будерацький.

За попередньою інформацією, у письменника відмовили нирки.

Також про смерть Волкова повідомив колишній нардеп Борислав Береза.

«Ти пішов у найкращий світ, друже. Я так сумуватиму за тобою. Більше не зможемо поїхати в Дніпро на Блогерфест, більше не будемо дуріти, і не порадуєш своїх шанувальників своїми текстами. Дуже боляче… Спочивай з миром», — написав Береза.

  • У 2014 році Gorky Look створив сатиричний блог, через що здобув неабияку популярність. У блозі Волков в іронічній формі висміяв «відсталість російського світу». Блог вівся в форматі «кафедри», де Gorky Look виступав як професор, а читачі - як кадети. Вже у серпні 2015 року на основі постів Святослава вийшла книга.
  • Сам Волков народився у Києві, де здобув філологічну освіту. За життя працював на різних посадах — від вчителя, фельдшера до керівника підприємства.