Помер блогер та письменник Gorky Look Святослав Волков

Помер письменник та військовий медик Святослав Волков, більш відомий під псевдонімом Горький Лук (Gorky Look).
Про смерть блогера повідомив волонтер Микола Будерацький.
За попередньою інформацією, у письменника відмовили нирки.
Також про смерть Волкова повідомив колишній нардеп Борислав Береза.
«Ти пішов у найкращий світ, друже. Я так сумуватиму за тобою. Більше не зможемо поїхати в Дніпро на Блогерфест, більше не будемо дуріти, і не порадуєш своїх шанувальників своїми текстами. Дуже боляче… Спочивай з миром», — написав Береза.
- У 2014 році Gorky Look створив сатиричний блог, через що здобув неабияку популярність. У блозі Волков в іронічній формі висміяв «відсталість російського світу». Блог вівся в форматі «кафедри», де Gorky Look виступав як професор, а читачі - як кадети. Вже у серпні 2015 року на основі постів Святослава вийшла книга.
- Сам Волков народився у Києві, де здобув філологічну освіту. За життя працював на різних посадах — від вчителя, фельдшера до керівника підприємства.