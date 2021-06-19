Умер блогер и писатель Gorky Look Святослав Волков

Умер писатель и военный медик Святослав Волков, более известный под псевдонимом Горький Лук (Gorky Look).

О смерти блогера сообщил волонтер Николай Будерацкий.

По предварительной информации, у писателя отказали почки.

Также о смерти Волкова сообщил бывший нардеп Борислав Береза.

«Ты ушел в лучший мир, друг. Я так буду скучать по тебе. Больше не сможем поехать в Днепр на Блогерфест, больше не будем дурачиться, и не порадуешь своих поклонников своими текстами. Очень больно… Покойся с миром», — написал Береза.