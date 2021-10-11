В Україні з наступного року можуть запровадити електронну систему управління запасами ліків та маркування препаратів QR-кодами

В Україні вже з наступного року може запрацювати електронна система управління запасами ліків і медичних виробів e-Stock, а також 2D-кодування на препарати.

Про це написав голова комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації Михайло Радуцький на своїй сторінці у Facebook.

«Ось як воно працює: виробник наносить на упаковку QR-код. Він є унікальним ідентифікатором, що дозволяє дізнатись назву, фармацевтичну форму, тип упаковки, серійний номер, термін придатності та дані про виробника. Перед тим як партія ліків потрапить до торгівельної мережі, всі дані вносяться до електронної бази. Перевірити, чи справжнім є препарат, дуже просто: зчитуєте з упаковки QR-код та звіряєте з даними в електронній базі», — пояснив він.

За словами Радуцького, система 2D-кодування — це найефективніший з усіх інструментів боротьби з фальсифікованими лікарськими засобами, що існують, адже практично повністю виключає можливість підробляти ліки.