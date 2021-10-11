В Украине со следующего года могут ввести электронную систему управления запасами лекарств и маркировку препаратов QR-кодами

В Украине уже со следующего года может заработать электронная система управления запасами лекарств и медицинских изделий e-Stock, а также 2D-кодирование на препараты.
Об этом написал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.
«Вот как оно работает: производитель наносит на упаковку QR-код. Он является уникальным идентификатором, позволяющим узнать название, фармацевтическую форму, тип упаковки, серийный номер, срок годности и данные о производителе. Перед тем, как партия лекарств попадет в торговую сеть, все данные вносятся в электронную базу. Проверить, является ли настоящим препарат, очень просто: считываете с упаковки QR-код и сверяете с данными в электронной базе», — пояснил он.
По словам Радуцкого, система 2D-кодирования — это самый эффективный из всех существующих инструментов борьбы с фальсифицированными лекарственными средствами, ведь практически полностью исключает возможность подделывать лекарства.
Также глава профильного комитета парламента отметил, что в Украине пилотный проект о маркировке препаратов QR-кодами несколько раз откладывался из-за технической неготовности значительной части украинских производителей.
Сейчас Минздрав подготовил проект постановления о введении системы 2D-кодирования. Согласно документу, она должна заработать с 1 октября 2022 года.
Кроме QR-кода, производитель должен будет размещать на упаковке идентификатор вскрытия (что позволит установить, была ли упаковка открыта ранее).
К моменту запуска системы Минздрав разработает электронную систему e-Stock, через которую будет вестись мониторинг обращения лекарственных средств.
Со своей стороны президент Украины Владимир Зеленский во время совещания 11 октября попросил присоединиться к внедрению электронной системы вице-премьера — министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, чтобы ускорить ее запуск.
- 6 августа Зеленский подписал закон, который запрещает продажу лекарственных средств детям, не достигшим 14 лет. В частности, речь идет об онлайн-покупке медицинских препаратов.
- 18 августа Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым временно запретят любую рекламу лекарственных средств для «минимизации вредного воздействия самолечения на здоровье».
- 21 сентября нардепы проголосовали во втором чтении и в целом за законопроект, который должен упростить закупки инновационных препаратов и ввести договоры управляемого доступа. По ним государство сможет выбирать и заказывать у производителей наиболее эффективные препараты по более низким ценам и предоставлять их пациентам с онкологическими и редкими заболеваниями.
- На следующий день Кабмин принял постановление, которое должно урегулировать электронную торговлю лекарствами в Украине.