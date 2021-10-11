В Украине со следующего года могут ввести электронную систему управления запасами лекарств и маркировку препаратов QR-кодами

В Украине уже со следующего года может заработать электронная система управления запасами лекарств и медицинских изделий e-Stock, а также 2D-кодирование на препараты.

Об этом написал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на своей странице в Facebook.

«Вот как оно работает: производитель наносит на упаковку QR-код. Он является уникальным идентификатором, позволяющим узнать название, фармацевтическую форму, тип упаковки, серийный номер, срок годности и данные о производителе. Перед тем, как партия лекарств попадет в торговую сеть, все данные вносятся в электронную базу. Проверить, является ли настоящим препарат, очень просто: считываете с упаковки QR-код и сверяете с данными в электронной базе», — пояснил он.

По словам Радуцкого, система 2D-кодирования — это самый эффективный из всех существующих инструментов борьбы с фальсифицированными лекарственными средствами, ведь практически полностью исключает возможность подделывать лекарства.