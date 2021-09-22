Кабмин принял постановление, которое должно урегулировать электронную торговлю лекарствами в Украине

Кабмин в среду, 22 сентября, принял постановление, которым урегулировал правила по электронной торговле лекарствами и их доставки потребителям.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«Электронная торговля лекарственными средствами уже устоявшаяся и урегулированная практика в странах ЕС и других развитых странах мира, а теперь будет доступна и в Украине. Минздрав принимает все меры, чтобы каждый пациент получал качественные, эффективные и безопасные лекарства», — заявил первый заместитель министра здравоохранения Александр Комарида.