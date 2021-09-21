В Верховной Раде открыли выставку об онкобольных. Она подтолкнула депутатов к принятию закона

В Верховной Раде в кулуарах первого и второго этажа открылась выставка «Жизнь на бумаге», которая состоит из бумажных комнат реальных трех онкопациентов. В проекте использовали дневники этих пациентов, статистику и законы про онкозаболевания в Украине.

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Проект организован Национальным институтом рака совместно с общественной союзом «Коалиция онкопациентов Украины» в рамках инициативы «Год осведомленности о раке легкого».

В основе инсталляции комната женщина, которая борется с раком легкого на четвертой стадии, комната 19-летний парень, которым скончался от рецидива лимфомы, а также комната женщины, победившей три вида рака. Все три истории объединяет одна черта — все герои имели значительные трудности с доступом к эффективному лечению, были вынуждены покупать инновационные препараты за рубежом и участвовать в клинических исследованиях.