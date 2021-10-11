Дослідження: У дорослих зникає заїкання, коли вони говорять на самоті

Американські вчені зʼясували, що у дорослих людей зникає заїкання, коли вони впевнені, що говорять наодинці. Аби довести це дослідникам довелося обманути 24 учасників цього експерименту.

Про це йдеться на сторінці Нью-Йоркського університету.

Професор цього навчального закладу Ерік Джексон вирішив дослідити вплив так званого соціального тиску на мовлення та ефект «один на один» серед людей, які заїкаються. Результати роботи його команди опублікував журнал Fluency Disorders.

Учені протестували 24 дорослих із заїканням на п’ять способів мовлення: розмовне, читання вголос, приватна промова (під час якої вони думали, що їх ніхто не слухає), повторення приватної промови для двох слухачів та спонтанне мовлення. За винятком приватної промови, учасники повинні були вести діалог або читати вголос.

Для експерименту з приватним мовленням їх залишили наодинці для виконання складного завдання комп’ютерного програмування. Учасникам сказали, що їх ніхто не слухає, і що люди, які розмовляють вголос самі з собою, ймовірно впораються краще.

Під час розв’язання завдання жоден з них не заїкався. Про ефект, коли дорослі із заїканням говорять без порушень наодинці, вже було відомо. Але до цього часу його не підкріплювали науковими доказами.