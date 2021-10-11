Исследование: Взрослые перестают заикаться, когда разговаривают в одиночестве

Американские ученые выяснили, что у взрослых людей исчезает заикание, когда они уверены, что говорят в одиночестве. Чтобы доказать это, исследователям пришлось обмануть 24 участников этого эксперимента.

Об этом говорится на странице Нью-Йоркского университета.

Профессор этого учебного заведения Эрик Джексон решил исследовать влияние так называемого социального давления на речь и эффект «один на один» среди людей, которые заикаются. Результаты работы его команды опубликовал журнал Fluency Disorders.

Ученые протестировали 24 взрослых с заиканием в пяти способах речи: разговорном, чтении вслух, разговоре в одиночестве (во время которого они думали, что их никто не слушает), повторении частной речи для двух слушателей и спонтанной речи. За исключением разговора в одиночестве, участники должны были вести диалог или читать вслух.

Во время эксперимента с частной речью их оставили наедине для выполнения сложной задачи компьютерного программирования. Участникам сказали, что их никто не слушает, и люди, которые говорят вслух сами с собой, вероятно справятся лучше.

При решении задачи ни один из них не заикался. Об эффекте, когда взрослые с заиканием говорят без нарушений наедине, уже было известно. Но до сих пор его не подкрепляли научными доказательствами.