У Новій Зеландії усіх освітян та медиків зобов’язали вакцинуватися до кінця року

Нова Зеландія зобов’язала всіх вчителів та працівників сфери охорони здоров’я вакцинуватися до 1 січня 2022 року.

Про це у понеділок, 11 жовтня, заявила прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн, передає Reuters.

Працівники сектору охорони здоровʼя повинні бути повністю вакциновані до 1 грудня, а вчителі у школах та дошкільних закладах мають отримати дві дози до 1 січня.

Рішення про обов’язкову вакцинацію ухвалили та тлі поширення штаму «Дельта» — Нова Зеландія 11 жовтня сягнула 1,622 випадків зараження новим штамом коронавірусу у Окленді.