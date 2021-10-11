У Новій Зеландії усіх освітян та медиків зобов’язали вакцинуватися до кінця року

Нова Зеландія зобов’язала всіх вчителів та працівників сфери охорони здоров’я вакцинуватися до 1 січня 2022 року.
Про це у понеділок, 11 жовтня, заявила прем’єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерн, передає Reuters.
Працівники сектору охорони здоровʼя повинні бути повністю вакциновані до 1 грудня, а вчителі у школах та дошкільних закладах мають отримати дві дози до 1 січня.
Рішення про обов’язкову вакцинацію ухвалили та тлі поширення штаму «Дельта» — Нова Зеландія 11 жовтня сягнула 1,622 випадків зараження новим штамом коронавірусу у Окленді.
Повністю вакцинувалися вже приблизно 2,38 мільйона новозеландців, що становить 58% населення країни. Влада повідомила, що покінчити з карантинними обмеженнями можна буде, коли рівень вакцинації сягне 90%.
- Всього у Новій Зеландії зафіксовано 4,659 випадків коронавірусу та 28 смертей. Одужали 4,162 людини.
- У Новій Зеландії діє четвертий рівень епіднебезпеки. Згідно з ним, зачинені усі навчальні заклади та заклади харчування, не працюють сервіси з доставки їжі, заборонені масові збори. Працюють лише продуктові магазини, аптеки та медичні заклади.