В Новой Зеландии всех педагогов и медиков обязали вакцинироваться до конца года

Новая Зеландия обязала всех учителей и работников сферы здравоохранения вакцинироваться до 1 января 2022 года.
Об этом в понедельник, 11 октября, заявила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, передает Reuters.
Работники сектора здравоохранения должны быть полностью вакцинированы до 1 декабря, а учителя в школах и дошкольных учреждениях — получить две дозы вакцины до 1 января.
Решение об обязательной вакцинации приняли на фоне распространения штамма «Дельта» — Новая Зеландия 11 октября достигла 1 622 случая заражения новым штаммом коронавируса в Окленде.
Полностью вакцинировались уже примерно 2,38 миллиона новозеландцев, что составляет 58% населения страны. Власти сообщили, что отменить карантинные ограничения можно будет, когда уровень вакцинации достигнет 90%.
- Всего в Новой Зеландии зафиксировано 4 659 случаев коронавируса и 28 смертей. Выздоровели 4 162 человека.
- В Новой Зеландии действует четвертый уровень эпидопасности — закрыты все учебные заведения и заведения общественного питания, не работают сервисы по доставке еды, запрещены массовые собрания. Работают только продуктовые магазины, аптеки и медицинские учреждения.