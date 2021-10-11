Євросоюз продовжив санкції проти Росії і Сирії за застосування хімічної зброї

Рада Європейського союзу продовжила до 16 жовтня 2022 року санкції проти 15 людей і двох організацій з Сирії та Росії за поширення і застосування хімічної зброї.

Про це йдеться у пресрелізі Ради.

У списку санкцій Центр наукових досліджень в Дамаску, російський Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технології, 10 росіян і 5 сирійців.

Обмежувальні заходи включають в себе заборону особам на поїздки до ЄС, заморожування активів фізичних і юридичних осіб, а також заборону на переказ коштів з ЄС.

Санкції були введені в 2018 році по відношенню до фізичних і юридичних осіб, які безпосередньо відповідають за розробку і використання хімічної зброї, а також тих, хто надає фінансову, технічну або матеріальну підтримку.