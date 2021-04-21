Сирію позбавили права голосу в Організації із заборони хімзброї через газові атаки у 2017 році

Сирія втратила право голосу в Організації із заборони хімічної зброї після резолюції, яка поклала на неї провину за газові атаки зарином і хлором в Ель-Латаміні (провінція Хомс) у 2017 році.

Про це повідомляє «Русская служба Би-би-си».

Позбавити Сирію права голосу запропонувала Франція, співавтором резолюції виступила Велика Британія. Резолюцію підтримали 46 країн, включно зі США. Серед тих, хто проголосував проти, — сама Сирія та її головні союзники: Росія, Іран і Китай.

У резолюції вказано, зокрема, що Сирія після приєднання до Конвенції про заборону хімічної зброї у 2013 році «не задекларувала і не знищила свою хімічну зброю».

Таким чином, представники Сирії тимчасово позбавляються права голосу у виконавчій раді Організації та на щорічній конференції країн-членів, а її представники — права призначатися на посади в ОЗХЗ. Резолюція діятиме, поки члени ОЗХЗ не визнають, що Дамаск задекларував усю наявну в його розпорядженні хімзброю.