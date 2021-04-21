Сирию лишили права голоса в Организации по запрещению химоружия из-за газовых атак в 2017 году

Сирия лишилась права голоса в Организации по запрещению химического оружия после резолюции, возложившей на Сирию вину за газовые атаки зарином и хлором в Эль-Латамине (провинция Хомс) в 2017 году.

Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Лишить Сирию права голоса предложила Франция, соавтором резолюции выступила Великобритания. Резолюцию поддержали 46 стран, включая США. Среди проголосовавших против — сама Сирия и ее главные союзники: Россия, Иран и Китай.

В резолюции сказано, в частности, что Сирия после присоединения к Конвенции о запрещении химического оружия в 2013 году «не задекларировала и не уничтожила свое химическое оружие».

Таким образом, представители Сирии временно лишаются права голоса в исполнительном совете Организации и на ежегодной конференции стран-членов, а ее представители — права назначаться на посты в ОЗХО. Резолюция останется в силе, пока члены ОЗХО не решат, что Дамаск задекларировал все имеющееся в его распоряжении химоружие.