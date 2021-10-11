У Полтавській області перекинувся автобус з пасажирами. Постраждали 11 людей

У Полтавській області на трасі М-03 біля села Карпилівка перекинувся автобус з пасажирами.

Про це повідомляє поліція.

Аварія сталася близько 06:40. Автобус, який їхав з Луганської області до Києва, зʼїхав з дороги і перекинувся на бік. В автобусі перебували 22 пасажири та двоє водіїв. Постраждали 11 осіб — один водій і 10 пасажирів. Усіх їх доправлено в лікарню.

Причини ДТП встановлюються. Попередньо, 56-річний водій не впорався з керуванням. Поліція розслідує порушення правил безпеки дорожнього руху (ст. 286 КК).