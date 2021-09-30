У Польщі в ДТП загинули троє українців, ще одна дівчина перебуває в лікарні

У центрі Польщі поблизу населеного пункту Жгув, що неподалік Лодзі, у ДТП загинули троє громадян України, ще одна 25-річна українка перебуває в лікарні.

Аварія сталася близько 21:00 у середу, 29 вересня, повідомляє Укрінформ.

Речниця поліції Лодзинського воєводства Йоанна Концька повідомила, що загинули чоловіки віком 23 і 25 років і 23-річна дівчина.

«Вдалося підтвердити, що в автомобілі на польській реєстрації подорожували четверо громадян України, вони проживали у Вроцлаві», — заявила Концька.

За попередніми даними слідства, водій BMW, яким подорожували українці, на дорозі національного значення № 91 у напрямку міста Катовіце втратив контроль над транспортним засобом і на великій швидкості вʼїхав в електричний стовп.

Машину розтрощило, рятувальникам довелося за допомогою техніки витягати звідти тіла.

Розслідування цієї ДТП перебуває під контролем прокуратури Лодзі.