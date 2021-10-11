Петиція про повну заборону гастролей російських артистів в Україні набрала 25 тисяч підписів. Зеленський повинен її розглянути

Петиція на сайті президента про повну заборону на виступи російським артистам в Україні набрала 25 тисяч підписів. Ця кількість підписів необхідна, щоб петицію розглянув президент Володимир Зеленський.

Ініціатор петиції — телеведучий і громадський діяч Ігор Кондратюк.

У петиції пропонується ввести заборону на гастролі росіянам до повернення Криму і відновлення контролю над східними кордонами України.

Кондратюк вважає, що музика та інші види мистецтва від Росії, як країни-агресора, не можуть бути поза політикою під час війни, оскільки вони є продовженням самої війни.

«Представники агресора, які промовчали і тим самим підтримали окупацію Криму та розвʼязання Росією, їхньою батьківщиною, війни на східному Донбасі, своїм мочанням теж несуть відповідальність за агресивні дії Росії. Виключення для заборони допускаю лише для тих російських представників культури, хто публічно виступив проти російської агресії: письменник Віктор Шендерович, акторка Лія Ахеджакова, музикант Андрій Макаревич та інші. Це неприродно, коли артист виступає і для росіян-окупантів, і для окуповиних ними українців», — сказано в петиції.