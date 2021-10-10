У Пакистані помер Абдул Кадір Хан — він перетворив країну на першу у світі ісламську ядерну державу

У Пакистані у неділю, 10 жовтня, після шпиталізації із коронавірусом у віці 85 років помер доктор Абдул Кадір Хан — його вважають «батьком пакистанської ядерної бомби».

Про це повідомляє BBC.

Хана проголосили національним героєм за перетворення країни на першу в світі ісламську ядерну державу. Але він також був відомий тим, що займався контрабандою ядерних секретів у Північну Корею та Іран.

Премʼєр-міністр Імран Хан заявив, що Пакистан втратив «національний символ».

«Наша нація любила його за його вирішальний внесок у перетворення нас на державу, що володіє ядерною зброєю», — написав премʼєр-міністр у Twitter.