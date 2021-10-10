В Пакистане умер Абдул Кадир Хан — он превратил страну в первую в мире исламскую ядерную державу

В Пакистане в воскресенье, 10 октября, после госпитализации с коронавирусом в возрасте 85 лет скончался доктор Абдул Кадир Хан — его считают «отцом пакистанской ядерной бомбы».

Об этом сообщает BBC.

Хана провозгласили национальным героем за превращение страны в первую в мире исламскую ядерную державу. Но он также был известен тем, что занимался контрабандой ядерных секретов в Северную Корею и Иран.

Премьер-министр Имран Хан заявил, что Пакистан потерял «национальный символ».

«Наша нация любила его за его решающий вклад в превращение нас в государство, которое обладает ядерным оружием», — написал премьер-министр в Twitter.