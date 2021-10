Креативний директор Balmain через рік розповів, що серйозно постраждав під час вибуху каміна — і показав фото

Знаменитий французький модельєр, креативний директор модного будинку Balmain Олівʼє Рустен повідомив, що рік тому вдома отримав травму в результаті нещасного випадку і поділився фотографією у повʼязках.

Відповідний допис він зробив в Instagram увечері суботи 9 жовтня.

«Рівно рік тому в моєму будинку вибухнув камін», — написав він. На наступний день він прокинувся в паризькій лікарні Сен-Луї і відтоді одужує від ран. Рустен сказав, що його невпевненість в собі і одержимість досконалістю не дозволяли рік розкрити цю історію.

«Чесно кажучи, я не зовсім розумію, чому мені було так соромно», — написав він. Коли він видужав, то приховував рани довгими рукавами, масками та прикрасами. Так, наприклад, є фото з Паризького тижня моди, де Рустен у жакеті з довгими рукавами.

«Я зробив все, щоб приховати цю історію від якомога більшої кількості людей, і занадто довго намагався зберегти її в секреті зі своєю командами і друзями. [...] Тепер, через рік — зцілений, щасливий і здоровий», — зазначив дизайнер і подякував медичному персоналу, який лікував його.

У коментарях до посту модельєра підтримали Донателла Версаче, Сінді Кроуфорд та інші колеги не тільки зі світу моди.

Рустен зайняв свій пост креативного директора Balmain в 2011 році, коли йому було 25 років. Відповідно до профілю в Out Magazine, з 2012 по 2015 рік бренд виріс на 15—20%. Рустен відкрив бутики в Лондоні і Нью-Йорку — перші бутики компанії за межами Парижа. У 2019 році Netflix зняв про нього документальний фільм «Диво-хлопчик» (The Wonder Boy) — про карʼєру та пошуки біологічної матері.