Креативный директор Balmain спустя год рассказал, что серьезно пострадал при взрыве камина — и показал фото

Знаменитый французский модельер, креативный директор модного дома Balmain Оливье Рустен сообщил, что год назад дома получил травму в результате несчастного случая и поделился фотографией в повязках.

Соответствующий пост он сделал в Instagram вечером субботы 9 октября.

«Ровно год назад в моем доме взорвался камин», — написал он. На следующий день он проснулся в парижской больнице Сен-Луи и с тех пор выздоравливает от ран. Рустен сказал, что его неуверенность в себе и одержимость совершенством не позволяли год раскрыть эту историю.

«Честно говоря, я не совсем понимаю, почему мне было так стыдно», — написал он. Когда он выздоровел, то скрывал раны длинными рукавами, масками и украшениями. Так, например, есть фото с Парижской недели моды, где Рустен в жакете с длинными рукавами.

«Я сделал все, чтобы скрыть эту историю от как можно большего числа людей, и слишком долго старался сохранить ее в секрете со своей командой и друзьями. [...] Теперь, через год — исцелен, счастлив и здоров», — отметил дизайнер и поблагодарил медицинский персонал, который лечил его.

В комментариях к посту модельера поддержали Донателла Версаче, Синди Кроуфорд и другие коллеги не только из мира моды.

Рустен занял свой пост креативного директора Balmain в 2011 году, когда ему было 25 лет. В соответствии с профилем в Out Magazine, с 2012 по 2015 год бренд вырос на 15—20%. Рустен открыл бутики в Лондоне и Нью-Йорке — первые бутики компании за пределами Парижа. В 2019 году Netflix снял о нем документальный фильм «Чудо-мальчик» (The Wonder Boy) — о карьере и поисках биологической матери.