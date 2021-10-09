США проведуть перші перемовини з талібами після захоплення влади в Афганістані

США проведуть перші перемовини з представниками талібів після захоплення влади в Афганістані. Їх проведуть у катарській столиці Досі.

Про це повідомили в Держдепі США, пише CNN.

«Ця зустріч є продовженням прагматичної взаємодії з «Талібаном» з питань, що становлять життєво важливий національний інтерес США», — сказав представник Держдепу.

Одним із ключових пріоритетів зустрічі стане питання евакуації з Афганістану громадян США та інших країн, а також афганців, які хочуть покинути країну.

Також представники США хочуть обговорити з талібами їхні зобов’язання не надавати можливості розвиватися терористичним організаціям на території Афганістану.

Водночас у «Талібані» вже заявили, що не співпрацюватимуть зі США в боротьбі з терористичною «Ісламською державою». Там зазначили, що зможуть робити це самостійно.